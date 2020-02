ESCLUSIVA Iezzo: “Inter, il Napoli cerca riscatto. Padelli non si discute. Mertens…”

Ancora poche ore al calcio d’inizio di Inter-Napoli. Gara delicata ed importante per entrambe. Ne abbiamo parlato con Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro. Queste le sue parole ai microfoni di Fcinter1908.it: “Mi auguro sarà una partita spettacolare, anche se c’è un po’ di timore in più quando la posta in palio è alta. L’Inter è galvanizzata dal primo posto e dalla vittoria nel derby, il Napoli invece cerca riscatto dopo la sconfitta con il Lecce. Agli azzurri è rimasta soltanto la coppa Italia per salvare una stagione disastrosa, per cui credo sia molto più importante per loro”.

Capitolo portieri. Inter ancora senza Handanovic, mentre nel Napoli continua l’alternanza Meret-Ospina.

“Handanovic è uno tra i tre portieri più forti al mondo, inevitabile si avverta la sua assenza. Normale anche che Padelli, non giocando da anni, abbia perso tempi di reazione e lucidità che soltanto tornando a giocare può riacquistare. Come portiere non si discute. Nel Napoli, invece, non penso faccia bene l’alternanza. Meret è tra i migliori giovani d’Europa, ha bisogno di giocare e acquisire esperienza e certezze. Se non gioca, puoi diventare un caso all’interno del club. Si tratta di un patrimonio del Napoli e deve giocare”.

Mertens osservato speciale stasera.

“Parliamo di un fuoriclasse, da solo può cambiare una partita. Non sta giocando, al di là dell’infortunio, perché Gattuso gli preferisce Milik. Stasera comunque sarà una grande carta per il Napoli. Da brevilineo può creare insidie alla difesa dell’Inter. Futuro all’Inter? Non credo ci siano più chance di rinnovo con il Napoli. Se avessero voluto, lo avrebbero fatto prima. Lui e Callejon andranno via l’anno prossimo. Spero da tifoso del Napoli che Dries non vada all’Inter, perché rinforzerebbe ulteriormente una squadra già molto forte“.

Ti aspettavi qualcosa in più da Gattuso?

“Lo reputo un allenatore molto bravo. Non lo valuto soltanto per i mesi di Napoli, ma anche per quello che ha fatto al Milan. Alla sua squadra manca una dose di cattiveria soprattutto in alcuni momenti delle gare. Se riuscirà a trasmetterla, avrà buone possibilità di essere confermato la prossima stagione”.