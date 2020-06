Lautaro, frenata Barça: Inter chiara col ‘Toro’. Ora Marotta e Ausilio preparano il rinnovo

Meno di tre settimane, poi l’attesa sarà finita. Mancano 18 giorni al 7 luglio, data cerchiata in rosso sul calendario di Inter e Barcellona: fino a quel momento Lautaro Martinez potrà liberarsi per 111 milioni di euro grazie alla clausola presente nel suo contratto, poi deciderà il club nerazzurro.

Le parole di ieri del presidente della Liga Javier Tebas hanno sottolineato la difficoltà economica del Barcellona, che deve rientrare di 271 e – secondo La Gazzetta dello Sport – può solo puntare a degli scambi, considerato è difficile ipotizzare plusvalenze sostanziose.

La forbice tra domanda è offerta si è allargata: “Se un mese fa nei discorsi ballavano circa 20 milioni tra domanda ed offerta (90 contro 70), adesso le parti si sono ritrovate molto più distanti. Al Camp Nou, infatti, hanno dovuto cambiare i termini dell’operazione, puntando su una super rateizzazione. Impossibile, dunque, proseguire il dialogo su basi realistiche. Insomma è difficile credere che nei prossimi 18 giorni qualcosa possa cambiare. E l’Inter non intende certo restare con le mani in mano“.

Marotta e Ausilio sono stati chiari con Lautaro Martinez: fino ad ora hanno assecondato la volontà del ‘Toro’ di giocare con Messi, ma l’addio è legato al valore della clausola. I problemi finanziari del Barcellona favoriscono la permanenza del calciatore nel club nerazzurro, che studia il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023. “Già l’8 luglio, per essere chiari, i rappresentanti del Toro potrebbero ricevere una chiamata da viale della Liberazione. Nei piani del club, infatti, Martinez merita un adeguamento rispetto all’attuale stipendio da 1,5 milioni di euro” prosegue la Rosea. La situazione resta caldissima, in attesa di novità nelle prossime settimane.