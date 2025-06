Non solo Thuram, sono diversi i giocatori non a disposizione di Chivu e che salteranno anche la sfida con gli Urawa Reds

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 21:53)

C'è ancora un po' di gente nell'infermeria dell'Inter. Non solo Thuram che si è procurato un risentimento ai flessori nella gara contro il Monterray ma Chivu non ha ancora a disposizione diverse pedine. Se pare possa tornare nei prossimi giorni a lavorare con il gruppo Pio Esposito ci sono ancora Calhanoglu, Frattesi e anche Dumfries da recuperare e si spera potranno recuperare per la terza gara del girone del Mondiale per Club, quella contro il River Plate, come raccolto da FCINTER1908.IT.

Zielinski e Bisseck, anche loro out, potrebbero riuscire ad aggregarsi il gruppo se la squadra riuscirà a qualificarsi agli ottavi. Ci sono ancora due gare da giocare con il River già in testa alla classifica del gruppo E dopo la vittoria contro la squadra giapponese. Un punto a testa invece per i nerazzurri e la prima rivale del girone, il Monterray.

Nell'allenamento odierno i nuovi arrivati, entrati nel secondo tempo della gara contro i messicani hanno lavorato normalmente in gruppo come Dimarco e Zalewski. Seduta di scarico per chi ha giocato invece dal primo minuto.