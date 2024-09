«Mi sento affossato questo Milan senza reazione, con palla tra i piedi non riuscivano a fare due passaggi. Ha toccato più palloni il portiere che Morata questa sera, i due centrali che non fanno un passaggio. Senza coraggio non si va da nessuna parte, non c'è un leader in campo, che trascini. Lo è stato Abraham quando è entrato, quando ha chiesto ai suoi compagni di trovare il modo di aiutarsi l'uno con l'altro». Così Fabio Capello, a Skysport, ha parlato della sconfitta del Milan contro il Liverpool per tre a uno.