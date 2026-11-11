Giovedì sera a San Siro si gioca la partita di Nations League tra Italia e Francia. Dopo la partita contro il Como, avevano chiesto a Esposito del confronto con Thuram e lui aveva risposto che ci si sarebbe concentrato dal giorno dopo. I due non si ritroveranno da rivali sul prato dello stadio che per loro è casa. Il calciatore francese ha subito un infortunio e ha lasciato il ritiro della Nazionale. L'attaccante italiano dell'Inter, che è tornato a segnare in Serie A, dovrebbe essere invece titolare e dovrà stare attento a tutto e il motivo è chiarissimo.

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Non solo Marcus ha lasciato il ritiro della Nazionale francese. Ma Bonny non ha potuto rispondere alla chiamata della Costa D'Avorio perché infortunato e ne avrà per un mese. Lautaro dovrebbe essere a disposizione per la ripresa post Nazionali. Ma Pio è l'unica certezza in questo momento. Chivu guarderà alla gara della Nazionale italiana con un po' di apprensione.

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L'Equipe racconta intanto che anche Zidane sta vivendo con qualche apprensione la vigilia della sfida con l'Italia. "Il ct francese, già privo di Marcus Thuram, Pierre Kalulu e Aurélien Tchouaméni, si trova ad affrontare un'incertezza riguardo a Kylian Mbappé. Il capitano francese, che sta ricevendo cure, non parteciperà all'allenamento di oggi. Eli Junior Kroupi, chiamato a sostituire l'attaccante dell'Inter, dovrebbe arrivare a Clairefontaine durante la sessione di rifinitura".

(Fonte: L'Equipe)