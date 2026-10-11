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Riccardo Orsolini salterà la partita contro l'Inter di sabato pomeriggio (fischio d'inizio alle 18)? L'attaccante si è fatto male quest'oggi, nel finale della gara contro il Lecce. Palladino aveva già esaurito i cambi ed è stato costretto a finire la partita in dieci.

dazn

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Il calciatore, all'83esimo, si è accasciato in campo ed è stato costretto ad uscire. Si tratterebbe di un problema al flessore. Una tegola per l'attaccante che era appena rientrato da un infortunio: c'è il suo nome tra i marcatori della gara di via del Mare vinta due a uno dai rossoblù.