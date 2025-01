L'Inter domina senza se e senza ma contro il Lecce. I nerazzurri conquistano tre punti in trasferta e possono concentrarsi, da domani, sul match di Champions League. Ecco come ha commentato la prestazione Matteo Darmian: "Napoli gioca solo una volta a settimana? Non vogliamo alibi. Siamo concentrati sul nostro percorso. Vogliamo portare avanti tutte le competizioni. Domani ci prepariamo alla sfida di Champions. Vogliamo continuare il nostro percorso in Champions e quanto di buono fatto in campionato".