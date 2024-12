L'ex portiere biancoceleste ed ex vice allenatore nerazzurro ha detto la sua sulla partita in programma lunedì

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio ed ex vice allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Radio Mattino Sport e News del match in programma lunedì sera all'Olimpico tra i biancocelesti e i nerazzurri: "Visto il momento della Lazio ti induce a pensare che il pronostico non è scontato, la squadra di Baroni è al livello Atalanta: difficile da incontrare in casa, ci saranno 60mila persone, veramente momento topico. Se vince con l'Inter non si può più nascondere, si gioca una partita fondamentale".