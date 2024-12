«Per me, i giocatori e la società arrivare a giocare un derby in un monumento come San Siro è un motivo di soddisfazione enorme. Ci sarà anche il presidente Marotta a vederci. Anzi, sa cosa le dico? Provo la stessa emozione che nutrivo quando ero giocatore ed ero alla vigilia di una sfida importante. Intorno al movimento del calcio femminile fino a qualche tempo fa c’era scetticismo. Oggi abbiamo addosso gli occhi di tutti, ci mettiamo alla prova. Diciamo la verità: da un lato ci sarà un clima di festa, dall’altro però ciascuno punterà a fare risultato».