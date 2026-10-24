Il difensore di Gasperini si è soffermato ai microfoni di DAZN e ha analizzato quanto fatto al Maradona
«Una Roma che non molla mai e matura? Non abbiamo mai mollato, non lo abbiamo mai fatto. Ripensando all'anno scorso abbiamo mollato mentalmente solo con l'Inter a Milano, ma in tutte le altre no. Quest'anno ci crediamo sempre, le occasioni le creiamo, poi ci sono squadre forti come il Napoli. Però non ci siamo abbattuti e la abbiamo pareggiato con tutto il gruppo, anche chi entra dalla panchina che non abbassa il ritmo partita e dà una spinta in più». Così Gianluca Mancini, calciatore della Roma, ha parlato su DAZN dopo il tre a tre nella gara del Maradona contro il Napoli di Allegri.
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-Più forti dell'anno scorso?Sono arrivati tutti ragazzi forti e giovani, hanno aumentato il valore della rosa. La cosa importante è che chiunque giochi dà tutto per la maglia e per fare sempre risultato.
-Tre gol subiti, dà fastidio?Quello sì, ci sono partite in cui prendi gol e in altre no: dobbiamo rivedere il primo tempo e la gestione della palla. Fa parte di gare contro squadre ma conta come si reagisce, ma per come si era messa la partita è andata bene.
(Fonte: DAZN)
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