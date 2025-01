Il salto da Olomouc all'Inter deve essere stato enorme. Ti sei mai pentito di aver lasciato il tuo ambiente familiare e di essere andato in Italia? — "I primi mesi non sono stati grandiosi. Cercavo solo un po' di tempo libero, che mi permettesse di tornare a casa, in Repubblica Ceca. Era impegnativo, molto competitivo, tutti lottavano per il loro posto al sole. Quanto a fare amicizia non era molto facile. Per fortuna dovevo andare a scuola, quindi in circa tre mesi parlavo più o meno bene l'italiano".

E dal lato del calcio? Ti sei sentito ben preparato da Olomouc? — "Dal punto di vista calcistico, non è stato un grande salto. Piuttosto, è stato uno shock per un nuovo ambiente, abitudini diverse e un mix di culture, perché i giovani giocatori vengono presi da tutti gli angoli del mondo e dovresti andare d'accordo con tutti".

Il settore giovanile dell'Inter è uno dei più grandi d'Italia, immagino che trovare un posto da titolare in rosa debba essere difficile. — "Se potessi tornare indietro, probabilmente prenderei seriamente in considerazione questo trasferimento per questo motivo. Essendo un club gigante, il turnover dei giocatori è irreale. Quando arrivi lì per la prima volta, sei tra virgolette una stella, ma in sei-quindici mesi arrivano nuovi giocatori e all'improvviso sei quasi come Mr. Nessuno, solo una fabbrica di giocatori di football".

Come si prende cura il club dei giovani giocatori provenienti dall'estero? — "Come ho detto, dovevamo andare a scuola, questo è stato davvero un grande vantaggio. Non solo per la lingua, ma anche per un certo regime e socializzazione. Quando sono arrivato lì, vivevamo in una grande villa dove c'erano ragazzi più giovani Poi c'è stata la seconda fase, dove vivevamo direttamente nell'accademia, dove c'erano i giocatori più grandi".

All'Inter c'erano grandi giocatori. Hai avuto la fortuna di incontrarne qualcuno al centro di formazione?

"Non abbiamo mai incontrato le leggende, solo qualche volta in A, piuttosto hanno ruoli di ambasciatori. Ma Samuel Eto'o si è presentato a casa nostra una volta. Tuttavia, in quel momento giocava in Premier League, quindi non so nemmeno cosa stesse facendo lì in quel momento (risate). Probabilmente quello che mi ha sorpreso di più è stato Stevan Jovetič. Era un attaccante incredibile. Forte, tecnico, aveva tutto. Invece con Mauro Icardi, per esempio, pensavo che la palla ogni volta gli passasse sotto le gambe, ma quando aveva un'occasione, segnava nove volte su dieci".

Alla fine sei rimasto due anni nelle giovanili, ti sei affezionato al club in quel periodo? — "Paradossalmente direi poco. Guardo raramente le partite, ma seguo i risultati, ne sono consapevole. Non è però che gli anni lì mi abbiano reso un interista sfegatato. L'ultima partita dell'Inter che ho visto è stata la finale di Champions League contro il Manchester City".

(Livesport Zprávy)