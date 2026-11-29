"L’Inter trova la vittoria più larga della stagione travolgendo il Genoa in meno di un’ora con un poker di gol, preceduto solo da un momento di sospensione prima di gettare le carte decisive".

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E in quel momento si sono viste due parate da applausi di Provedel: "Su quel doppio intervento ad alto coefficiente di difficoltà i Campioni d’Italia hanno costruito un successo agevole firmato dalla doppietta di Thuram, dal gol di Lautaro e dal terzo rigore consecutivo di Sucic che sta sostituendo Calhanoglu anche dal dischetto, non solo in regia". Così il quotidiano La Stampa inquadra la vittoria dell'Inter contro il Genoa. E non era scontata, spiega ai suoi lettori, perché la squadra di De Rossi veniva da quattro vittorie nelle ultime cinque giornate. Aveva perso solo con il Milan a Marassi.

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"Chivu può sorridere perché questa è la quarta partita nelle ultime cinque, tra campionato e Champions, conclusa senza subire reti. Fa eccezione solo il rocambolesco 4-4 di domenica scorsa con l’Atalanta...".

(Fonte: La Stampa)