Una lezione vista e rivista e corretta. Dopo il 4-4 contro l'Atalanta: "Per dichiarare davvero chiusa la partita, Chivu ha saggiamente aspettato di essere in vantaggio per 4-0. Solo allora, dopo un quarto d'ora della ripresa, ha fatto i primi cambi e ha consentito ai suoi giocatori di rallentare il ritmo. La prudenza del tecnico nerazzurro è la conferma del fatto che la lezione del rocambolesco pareggio di Bergamo, subito in rimonta, è stata davvero imparata", fa notare il quotidiano La Repubblica all'indomani dalla vittoria sul Genoa.

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"Un serio indizio lo si era avuto già nella solida vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda, mercoledì in Champions. Se ne è avuta la riprova contro il Genoa: questa volta, oltre a essere ben organizzata in difesa, l'Inter si è potuta concedere il lusso di essere anche bella. Ed è arrivata così la settima vittoria su sette in casa in campionato (che consente ai nerazzurri di scavalcare la Roma, a — 3 dalla Lazio), con una media di tre gol a partita. Uno degli attacchi migliori d'Europa", si legge ancora sul quotidiano nazionale.

I gol dell'Inter

"La prima rete l'ha segnata al 28' Lautaro (al ritorno al gol in campionato dopo tre mesi) su assist di Diouf, che si è finalmente degnato di crossare di destro. La seconda rete l'ha firmata Thuram con un movimento da pugile: ha ricevuto in area dal suo capitano, ha fatto ruotare tutto il corpo intorno all'anca destra e ha concluso con un sinistro a mezza velocità, che ha mandato fuori giri il portiere Bijlow. Il tre a zero lo ha segnato prima Dimarco, ma in fuorigioco, e poi Sucic su un rigore discutibilissimo. A mandarlo sul dischetto, un presunto contatto fra Otoa e Barella", spiega ancora il giornale.

"La pausa non ha interrotto l'inerzia della partita. La ripresa si è aperta con l'Inter all'attacco e il Genoa smarrito. È arrivato il quarto gol, segnato di nuovo da Thuram, e a quel punto Chivu ha potuto tirare il fiato" e sono iniziati in cambi anche in vista della prossima sfida dell'Inter a San Siro, ancora contro il Genoa, in palio i quarti di Coppa Italia.

(Fonte: La Repubblica)