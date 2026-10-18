Il quotidiano La Stampa racconta la partita di Bologna così: "L’Inter ritrova in campionato tutte le abitudini spazzate via dalla Champions: un’altra vittoria, ancora in rimonta. A Bologna non dal doppio svantaggio, come era successo con Udinese e Napoli, ma con una sola rete da recuperare. Il successo allo stadio Dall’Ara, però, non cancella le perplessità evidenziate dal tracollo europeo con il Bruges a San Siro".

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Il gol di Pobega arriva in un "primo tempo caratterizzato da parecchi sbandamenti difensivi (...). Sono state numerose le fasi di scarso equilibrio dei nerazzurri. Nel secondo tempo, dopo il pari arrivato su un gol splendido di Thuram, un copione completamente diverso. I Campioni d’Italia hanno dominato. Merito soprattutto dei cambi".

I cambi dell'Inter

Episodio chiaro

"Carlos Augusto ha firmato il sorpasso ad appena 40 secondi dall’ingresso in campo al termine di un’azione avviata dal suo compagno di sostituzione, Diouf. Per il brasiliano, che ha preso il posto di Dimarco molto deluso, è già il terzo gol stagionale. Ha chiuso il discorso un altro subentrante, Bonny, grazie all’assist di Carlos Augusto dopo una giocata geniale di Mkhitaryan. Chivu ha ammortizzato la prima assenza di Lautaro, fuori fino alla prossima sosta. È la terza vittoria in sette giornate ottenuta senza il contributo dell’argentino", spiega il giornale.Nota a margine per il VAR: "Non è stato perfetto nemmeno l'arbitro che ha negato all’Inter un rigore per fallo di Darmian su Thuram, addirittura ammonito per simulazioneda Doveri. Ancora una volta nella gestione Orsato il Var non è intervenuto su un episodio chiarissimo".

(Fonte: La Stampa)