"Il 2-0 sembrava la prosecuzione della maledizione di Chivu con Allegri, dopo la doppia sconfitta nel derby della scorsa stagione quando il livornese era sulla panchina del Milan. L’epilogo, invece, è stato completamente diverso complici le mosse tattiche dei due allenatori. Chivu, dopo il riavvicinamento di Lautaro, ha deciso di passare al 4-3-3togliendo Bastoni e inserendo Bonny. Allegri ha fatto il percorso inverso abbandonando il tridente per infoltire la difesa con Badiashile al posto di Alisson Santos. Da quel momento il Napoli, pur avendo ancora alcune occasioni (una clamorosa fallita da Anguissa), si è arroccato davanti a Meret". Questa la fotografia della partita tra Inter e Napoli vinta dai nerazzurri in rimonta tre a due dopo il 2-0 degli azzurri.

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Il quotidiano parla anche di ritmi altissimi che si sono visti fino ad oltre il novantesimo: "Iniziano a vedersi i frutti delle nuove regole che danno continuità al gioco come succede nei campionati dove regna l’intensità, a partire dalla Premier League. Ma resta da chiarire l’aspetto relativo ai falli di mano. Ha fatto discutere un tocco di Lobotka in area in un contrasto con Barella, seguito da tantissime proteste nerazzurre", si legge.

Il migliore dell'Inter

La ThuLa che torna segna e si vince e poi Dimarco , migliore in campo, traversa colpita su punizione, assist per Lautaro che serve a riaprire la partita. Esce per un problema al ginocchio da monitorare. Ma lancia un messaggio chiaro e preciso, come del resto aveva fatto qualche giorno fa quando aveva parlato del suo contratto. Ha fatto chiaramente intendere di voler rimanere all'Inter. Marotta ieri ha parlato di una breve consultazione che sarà avviata a breve con i suoi agenti per valutare l'eventuale prosecuzione del rapporto. "Per il nuovo ds Dario Baccin già il primo appuntamento in agenda", conclude il quotidiano torinese.

(Fonte: La Stampa)