"Il pianeta Juve è sprofondato in una preoccupante crisi tecnica. La dirigenza ha varato una misura drastica e immediata: il ritiro punitivo e blindato". La squadra bianconera quindi sarà in ritiro in vista della partita contro il Napoli di Massimiliano Allegri.

"La decisione drastica è maturata all’indomani di un prolungato faccia a faccia nelle viscere di Marassi, dove l’amministratore delegato Giovanni Carnevali e i vertici societari hanno voluto richiamare tutti i tesserati alle proprie responsabilità, pretendendo una reazione immediata sul piano della professionalità e dell’orgoglio.I numeri fotografano un avvio di campionato agghiacciante", svela Libero che parla anche di un possibile avvicendamento in panchina.

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"Forte di un contratto fino al 2028 a circa 6 milioni l’anno, Spalletti si sente blindato, ma la gara casalinga contro il Napoli, se non rappresenta un’ultima spiaggia, le somiglia molto. Sullo sfondo, continua ad aleggiare il fantasma di Antonio Conte: ritenuto l’unico vero antidoto alla debolezza caratteriale mostrata da questa squadra".

Il quotidiano spiega che nonostante il problema sia 'strutturale' a pagare potrebbe essere Spalletti con Carnevali che starebbe quindi preparando una nuova rivoluzione. "Anche dal punto di vista tecnico, è cosa nota, Conte predilige il calcio dai ritmi asfissianti. È pur vero, però, che senza la sua leggendaria preparazione estiva diventa difficile immaginare risultati miracolosi subentrando a stagione in corso", si legge.

"Ecco perché, in caso di ribaltone immediato, la società starebbe valutando profili alternativi e traghettatori di spessore internazionale capaci di gestire il gruppo fino al termine della stagione. Tra questi, Stefano Pioli e Paulo Sousa. Perfetti per permettere al club di tentare in estate l’assalto a Conte".

(Fonte: Libero)