"Per i rossoneri, San Donato Milanese resta la strada maestra, anche ora che si è riaperta la possibilità di un impianto condiviso a San Siro. La manifestazione di interesse per l'acquisto del Meazza e delle aree adiacenti, non è vincolante. Non c'è la garanzia che Sala chiede da tempo: l'abbandono dei rispettivi piani B. L'Inter, oggi, è pronta a puntare su San Siro: con Oaktree lo stadio di proprietà - che secondo alcuni studi porterebbe in dote almeno 100 milioni in più sul mercato - è la priorità assoluta. Per i nerazzurri, fermi all’esclusiva sull’area Cabassi in scadenza a gennaio 2025, fare retromarcia da Rozzano non è così complicato. Per i rossoneri sì: hanno acquisito i terreni e fatto progressi anche a livello burocratico".