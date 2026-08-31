GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Curtis Jones ha esordito ieri: era attesissimo e non si è fatto aspettare: ha dimostrato di che pasta è fatto e avrà tutto il tempo di dimostrare anche il motivo per il quale Chivu lo aspettava da tempo. In campo ieri è entrato nel secondo tempo anche Stones al posto di uno stanco Akanji. "E ha dato anche lui la giusta dose di serenità nel reparto". Ma se i due inglesi sono già a buon punto nel loro ambientamento in casa Inter, c'è ancora da aspettare per Spence.

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"Il ritardo fisico dell’esterno preso dal Tottenham è evidente e va colmato con un lavoro individuale. Quando Djed prenderà possesso della fascia, dopo le sfide con il Napoli e il Real Madrid, a quel punto Jones avrà già completato il suo apprendistato. Non serviva quest’ultima domenica di agosto sardo, con i turisti ancora sulle spiagge, per avere conferma, ma Curtis è qui per elevare l’Inter per davvero e darle un nuovo status", scrive del giocatore ex Spurs La Gazzetta.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)