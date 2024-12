"Non bella ma la bellezza è soggettiva e la gran parte dei tifosi preferisce la pratica dei risultati all’estetica del gioco. Non esaltante, ma l’esaltazione genera eccessi pericolosi: meglio la sobrietà. Un’Inter essenziale ha battuto il Como e ha mantenuto la scia dell’Atalanta, capolista a +3 sugli inzaghiani, e del Napoli, al secondo posto un gradino sopra i nerazzurri milanesi. L’Inter deve però recuperare la partita contro la Fiorentina e nella virtualità può immaginarsi prima. Più faticosa del previsto la vittoria contro il Como. L’Inter si aspettava forse un avversario aperto e propositivo, come da etichetta appiccicata al suo allenatore Cesc Fabregas, ma si è imbattuta in un Como rinserrato e pungente nelle ripartenze. Tutto si è risolto all’inizio e alla fine della ripresa, tra l’1-0 di Carlos Augusto su corner e la stangata del 2-0 di Marcus Thuram a spazzare via l’incubo di una possibile beffa natalizia. Archiviato il 4-4 contro la Juve alla voce eventi bizzarri, nelle successive undici gare tra campionato e coppe l’Inter ha mantenuto la porta inviolata per otto volte, un dato che esprime solidità e mentalità".

"L’Inter è applicata, non si spazientisce né si smarrisce. Ieri ha concesso al Como un paio di chance importanti, lo ha illuso che un colpaccio fosse possibile e alla prima distrazione - Carlos Augusto dimenticato su calcio d’angolo – l’ha punito. Fabregas, giovane adepto della confraternita dei giochisti, ha dismesso la difesa a quattro per adattarsi all’Inter. Como con sistema 3-4- 2-1 in possesso palla e con un 5-4-1 denso e pastoso nella fase opposta, per intercettare le trame interiste. In prima battuta il Como si difendeva però in “altura”, con gli attaccanti che andavano a pressare i tre difensori interisti e ne impedivano la costruzione dal basso. L’Inter non sfondava per vie centrali e stentava sulla sinistra. Funzionava sulla destra la fisicità di Bisseck e Dumfries, con quest’ultimo a divorarsi una palla gol macroscopica su invito di Mkhitaryan: pallone in curva a pochi metri dalla porta. La porta, quasi una chimera: nel primo tempo l’Inter l’ha inquadrata una volta sola, poco prima dell’intervallo, con un destro flebile di Dimarco, laddove sarebbe stato meglio appoggiare a Barella, accorrente nel cuore dell’area. Partita complicata dall’isolamento delle punte. L’Inter non arrivava a Lautaro e Thuram, e i due non riuscivano a farsi trovare, impigliati nelle pastoie comasche. Partita scivolosa e insidiosa, perché il Como filava veloce in contropiede, specie con Strefezza e Fadera, e aveva in Nico Paz una mina vagante per tecnica e capacità di tiro. Inter predominante nel possesso, quasi 70 a 30 alla pausa, ma era un palleggio che non pagava"