Le pagelle di TuttoSportraccontano la vittoria contro l'Udinese arrivata in rimonta e con delle difficoltà oggettive per la difesa nerazzurra che di tanto in tanto si perde e incassa gol che sembrano di distrazione di massa. A Chivu, il giornale sportivo dà 6.5: "Da rivedere l’approccio al match della squadra, ma l’Inter va".

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5 al portiere dell'Inter, Josep Martinez "Dopo la papera di Madrid, quella sul gol di Ekkelenkamp: così non va" ed è lo stesso voto di Akanji: "Dorme sul primo (gol), dorme sul secondo… urge risvegliarlo dal letargo". Meglio Stones: "Comincia un po’ compassato, poi si ricorda che è John Stones e comincia a marcare il territorio tenendo a bada Davies. Esce dolorante".

Migliore in campo manco a dirlo Barella, da 8 pure per TuttoSport: "Bello il passaggio per Thuram a inizio gara, ma ancora meglio l’abilità felina con la quale segna dopo essere caduto: migliore in campo per distacco". 7.5 a CarlosAugusto: "Manca Dimarco? No problem, ci pensa il brasiliano: dopo il Real, un gol all’Udinese per confermare che è in formissima".

Zielinski si prende invece 7: "Con Calha fuori si rimette nella cabina di regia tirando fuori anche un assist grandioso per Pio, prestazione da 6.5 quella dell'attaccante: "Nel primo tempo è tra i più in difficoltà, ma piano piano esce e gonfia i bicipiti per il poker". 7 invece a Thuram: "Quando Diouf gli offre una palla buona, lui chiude i conti e segna la rete del sorpasso, dopo l’assist per Barella".

(Fonte: TS)