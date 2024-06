Secondo il portale tedesco, il regista turco dell'Inter sarebbe uno degli obiettivi dei bavaresi per rinforzare il centrocampo

Nelle ultime settimane dalla Germania è rimbalzata la notizia di un forte interessamento del Bayern per Calhanoglu . L'Inter ha dichiarato incedibile il regista turco, ma l'offensiva dei bavaresi potrebbe far vacillare il giocatore.

Secondo quanto riporta la Bild, il primo obiettivo per il centrocampo del Bayern era Palhinha del Fulham. La trattativa per il portoghese è complicata: sono state rifiutate le prime due offerte da 35 e 45 milioni di euro. Ora il club bavarese, per accontentare il neo tecnico Kompany che chiede un centrocampista, ha pronta una terza offerta da 46 milioni bonus compresi.