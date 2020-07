Gds – Roma, ansia Dzeko: Conte lo vuole all’Inter e lui è di nuovo tentato perché…

Antonio Conte insiste per avere Edin Dzeko nella sua Inter del futuro. Il tecnico nerazzurro vorrebbe affiancare il bosniaco a Romelu Lukaku e il futuro di Dzeko a Roma non è più così sicuro.

“Edin è il leader indiscusso della squadra, ama Roma e la Roma e quando la scorsa estate ha firmato il rinnovo (a 7,5 milioni di euro fino al 2022) non si aspettava certo di essere nuovamente al centro di molte voci di mercato. Già, anche perché all’orizzonte c’è l’Inter di Antonio Conte, l’uomo che lo aveva convinto la scorsa estate a trasferirsi a Milano e che presto potrebbe tornare a farsi vivo. Finora, infatti, l’Inter non è ancora tornata alla carica, ma l’allenatore nerazzurro continua a considerare Dzeko un giocatore straordinario per la sua Inter. E potrebbe tornare a bussare molto presto“, scrive la Gazzetta dello Sport.

La situazione economica del club non permette investimenti faraonici (anzi) e allora perdere uno del peso e del valore di Dzeko sarebbe un delitto. Lo stesso Dzeko, però, vuole continuare a giocare per competere, con un occhio alla Champions. Il progetto della Roma è quello e allora non ci dovrebbero essere problemi. Ma se ci dovesse essere un ridimensionamento improvviso, allora i pensieri tornerebbero a farsi sentire, sottolinea la Rosea.