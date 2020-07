Tonali-Emerson, doppio ok. Ma il Chelsea spara alto: ecco la distanza per chiudere

Sandro Tonali ed Emerson Palmieri sono due obiettivi dichiarati dell’Inter. Il club nerazzurro lavora ai due giocatori da tempo ha già avuto l’ok dai due giocatori che hanno accettato il progetto nerazzurro, ora bisogna trovare l’accordo con Brescia e Chelsea. Cellino chiede 50 milioni per il centrocampista, l’Inter propone 30 più bonus, ma gli ottimi rapporti tra i due club fanno ben sperare.

La trattativa per il laterale con il Chelsea, invece, sembra più complicata.

“Marina Granovskaia, la plenipotenziaria del Chelsea, continua a non aver molta voglia di cedere un suo giocatore ad Antonio Conte. Già a gennaio l’Inter aveva capito che non sarebbe stato facile trattare col Chelsea, visto che i nerazzurri avevano chiesto Marcos Alonso – allora nella situazione attuale di Emerson – e si sentirono rispondere 35 milioni. Oggi il Chelsea, che vuole fare cassa per tentare l’assalto al tedesco Havertz, chiede 30 milioni. Troppi per l’Inter che confida di scendere se non a 20, almeno a 20+5 di bonus”, scrive Tuttosport.