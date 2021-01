Eriksen, nessuna offerta nemmeno per il prestito. Ma in casa Inter c’è una convinzione

Vendere per poi comprare: rimane questa la linea guida del mercato dell’Inter, impossibilitata (come la gran parte dei club in questo periodo storico) a fare grandi investimenti. L’obiettivo principale di questa sessione invernale per quanto riguarda le uscite, come scrive Tuttosport, è trovare una sistemazione per Christian Eriksen, ormai apertamente fuori da piani di tecnico e società.

NESSUNA OFFERTA – “Nainggolan al Cagliari è stata la prima mossa, le prossime vedranno partire Pinamonti, nel mirino di diversi club di Serie A e dell’Eintracht Francoforte, e soprattutto Eriksen. Al momento per il danese non ci sono offerte né per un acquisto a titolo definitivo, né in prestito (qualche voce su Valencia, Wolverhampton e Ajax)“.

CONVINZIONE – “L’Inter aspetta, è convinta che nella seconda metà di gennaio qualcosa si muoverà e con la uscita c’è la speranza di risparmiare almeno la spesa dell’ingaggio (circa 7 milioni lordi fino a giugno). Da Parigi? I rumors che arrivano dal fronte Psg dicono di no, ma ieri durante la sua presentazione da nuovo allenatore della squadra, Pochettino ha lasciato aperta una porta“.