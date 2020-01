Sky – Gran gesto Giroud: rinuncia a 1 mln di euro per l’Inter. Eriksen spinge per…

Inter attivissima sul mercato, i nerazzurri sono vicinissimi a piazzare un doppio colpo per gennaio che potrebbe rivoluzionare completamente la rosa nerazzurra.

Il direttore sportivo Piero Ausilio, appena rientrato da Londra, non si sbottona ma secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio durante “Calciomercato-l’originale” l’Inter è vicinissima al doppio colpo in entrata.

“Giroud-Inter? Il giocatore vuole i nerazzurri ed è disposto a ridursi l’ingaggio per andare all’Inter. Il Chelsea non si spostava dalla richiesta di 5+1 per Giroud, l’Inter da 4+1. Il giocatore ha detto ‘rinuncio io’ e ha rinunciato a 1 mln di ingaggio sul totale per far chiudere l’affare. Appena uscirà Politano l’inter andrà a formalizzare l’offerta per il giocatore.

Su Eriksen, Ausilio ha capito che il giocatore vuole arrivare all’Inter e vuole arrivare subito, la proposta dell’Inter è fissata a 10 mentre la richiesta degli Spurs è di 20 milioni di euro, si può arrivare ad un accordo. I nerazzurri contano di chiudere a 15 ma bisognerà trattare“.