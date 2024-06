Risposta straordinaria da parte dei tifosi nerazzurri, che in pochi giorni hanno sottoscritto tutti gli abbonamenti disponibili

FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite le disponibilità di abbonamenti consumer per la stagione 2024/25 .

La straordinaria risposta degli abbonati della scorsa stagione ha contribuito in maniera determinante a raggiungere il sold-out: le ultime disponibilità, riservate agli iscritti alla waiting list per la stagione 2024/25, sono andate esaurite in poche ore nella giornata di ieri, martedì 18 giugno.