Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così le manovre di mercato dell'Inter: "L’imminente chiusura del mercato innesca tipici nervosismi tra chi non ha ancora compreso che moltiplicare acquisti e cessioni non è sinonimo di mercati illuminati. Cioè, dipende dal punto di partenza. L’Inter aveva necessità di cementare il gruppo che ha vinto l’ultimo scudetto, lo ha fatto senza perdere alcun pezzo. E in più ha aggiunto tasselli, il tutto portando a casa il consueto “saldo zero”.