Inter, fari puntati su un giovane difensore francese: ci sono anche Milan, Arsenal e Liverpool

C’è mezza Europa sulle tracce di Evan N’Dicka. Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, il difensore dell’Eintracht Francoforte e della nazionale Under 21 della Francia è seguito da club dei maggiori campionati europei.

Tra questi c’è l’Inter, che sta studiando il profilo e monitorando la situazione. Oltre ai nerazzurri, in Serie A N’Dicka è seguito anche dal Milan, mentre all’estero la concorrenza è foltissima: in Spagna Valencia e Siviglia lo monitorano, mentre in Premier League ci sono Arsenal e Liverpool, con i Reds a caccia del sostituto di Lovren.