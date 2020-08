SI – Inter, mercato congelato per un motivo. Conte, ecco il primo argomento dell’incontro

Domani ci sarà l’incontro tra Conte e il presidente Zhang che deciderà il futuro della panchina di Conte. Intanto il club nerazzurro ha bloccato le trattative e le operazioni in entrata perché anche il futuro di Ausilio è in bilico. Mercato congelato in attesa di capire cosa farà il ds dell’Inter, corteggiato dalla Roma. Domani si saprà il futuro di Conte, intanto Allegri aspetta l’Inter che potrebbe offrirgli un contratto da 8-9 milioni di euro più bonus all’anno. Il primo argomento che tratterà la società con Conte non sarà il rapporto con Ausilio o Marotta, ma Eriksen. Con Conte ancora all’Inter difficilmente Eriksen rimarrebbe.

(Sportitalia)