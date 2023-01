TS – Cambia la visione dell’Inter su Brozovic. E scambio con Kessié stuzzica

Kessié stuzzica

"L’idea arriva dalla Spagna ed è nata da un intermediario: al Barcellona la cosa stuzzica, all’Inter non chiudono del tutto le porte. Uno scambio Kessie - Brozovic. Un’idea, per l’appunto, ma non è da escludere che al ritorno della dirigenza Inter da Riad (da giovedì 20), l’argomento non possa essere affrontato con maggiore serietà. Kessie a Barcellona non è contento. Arrivato in estate a parametro zero, non è riuscito a convincere Xavi e a conquistare un posto fra Gavi, Busquets e Pedri. Per l’ex Milan 17 presenze, ma solo 6 da titolare per 665’ complessivi. A dicembre il suo agente Atangana l'ha proposto all’Inter, dando appuntamento al Barcellona agli ultimi dieci giorni di gennaio. L’Inter a dicembre non aveva detto no, ma il ragionamento era solo sul prestito e con parte dell’ingaggio da 6.5 milioni più bonus pagato dai catalani. Discorso rinviabile anche all’estate.