L'Inter non riesce ad andare al di là del pareggio in casa del Monza. Simone Inzaghi ha commentato con queste parole la prestazione dei nerazzurri: "Pressione data dalla conoscenza dei risultati delle altre? Io penso che nel primo tempo abbiamo avuto un buon approccio, dovevamo essere bravi ad andare in vantaggio. Il Monza ha fatto un'ottima gara, difendendo bene spazi. Abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio, abbiamo sbagliato qualcosa più del dovuto tecnicamente. Nel secondo tempo ci siamo messi con tre attaccanti, abbiamo preso l'eurogol di Dany Mota. Abbiamo pareggiato, abbiamo avuto un'altra occasione con Frattesi".