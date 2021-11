Inzaghi-Inter, difesa ritrovata: “Il patto post Lazio ha portato ad un nuovo equilibrio”

Nelle prime 10 giornate, l'Inter ha incassato 12 reti ma nelle ultime quattro uscite stagionali, invece, la media si è abbassata

"L’Inter si è guardata negli occhi quando ancora fumava di rabbia ed era appena andato di traverso Felipe Anderson: la palla non buttata fuori dal brasiliano all’Olimpico era un chiodo conficcato in testa. Nei giorni successivi alla sanguinosa sconfitta con la Lazio, Simone Inzaghi ha parlato solennemente alla squadra e ha partorito una decisione definitiva: basta scrupoli di coscienza, in casi simili a quello di Roma bisogna andare avanti, a meno che non fischi l’arbitro". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al cambio di mentalità avuto dall'Inter nelle ultime settimane. La squadra e Inzaghi, poi, hanno trovato un'altra intesa in merito ad un equilibrio necessario per risalire in classifica e giocarsi le posizioni che contano.