Il Newcastle ha trovato l’accordo con l’Inter per l’acquisto di Valentino Lazaro, centrocampista di fascia che è oramai fuori dai piani tecnici della società nerazzurra. Due milioni di euro per il prestito, venti per diritto di riscatto. Lo riferisce TMW.

L’Inter evita così, in caso di riscatto, una minusvalenza sul laterale austriaco, pagato questa estate 22,4 milioni di euro all’Hertha Berlino.