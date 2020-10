Sky – Inter, Radu e Gagliardini ancora positivi: tamponi anche per Young e Skriniar

Ionut Radu e Roberto Gagliardini ancora positivi al Covid-19. Il risultato di questa mattina dell’ultimo tampone dei nuovi calciatori nerazzurri ha evidenziato la positività del portiere e del centrocampista nerazzurri.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, nella giornata di oggi sono previsti i nuovi tamponi anche per Ashley Young e direttamente in Slovacchia per Milan Skriniar. In caso di esito negativo, i due termineranno la quarantena e inizieranno l’iter medico che, una volta completato, permetterà ai calciatori di tornare a disposizione di Antonio Conte.

Intanto Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan hanno recuperato e questa mattina hanno lavorato in gruppo alla vigilia della gara di Champions League contro il Borussia Monchengladbach.