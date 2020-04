Sport – Sanchez: niente Inter o United, c’è la MLS e un indizio avvalora questa ipotesi

Finita questa stagione Alexis Sanchez tornerà al Manchester United. La sua avventura all’Inter sembra essere terminata e si parla di una nuova avventura in MLS. Ci sarebbe, a confermare questa versione, l’acquisto da parte del giocatore di una villa lussuosa di fronte alle spiagge di Miami per 2.5 mln. L’attaccante 31enne non rientra nei piani dei nerazzurri e neanche in quelli di Ole Gunnar Solskjaer. Il suo stipendio è molto alto e si parla quindi di cessione difficile e di una possibile trattativa in prestito.

(Fonte: Sport.es)