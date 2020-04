Sconcerti: “Chiesa andrà all’Inter ma dove? Conte può riuscire nell’impresa di fargli fare…”

“Mi sembra evidente che Chiesa andrà via. Quasi certamente all’Inter. Conte lo riterrebbe un giocatore fondamentale per l’ultimo salto di qualità. Chiesa decisivo ma dove? Candreva è forse tatticamente poco sostituibile, Young ancora meno. E comunque entrambi non da Chiesa. C’è Lautaro che se ne andrà ma il sostituto non può essere Chiesa. C’è una differenza di molti gol. Chiesa è un giocatore importante ma abbastanza anarchico. In una grande squadra, deve avere un compito preciso. Se però qualcuno riesce a fargli 80 metri sulla fascia, cioè doppio compito, avrà un giocatore diverso. Quasi eccezionale. Se c’è uno che ci può riuscire, è Conte. Sarri non è pazzo di Chiesa, non ama i giocatori che partono a testa bassa. Paratici, invece, è sulla linea di Conte. Vedremo chi ha ragione”.

Così Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, sul futuro dell’attaccante della Fiorentina.