"Ci risiamo. Anche stavolta lo "sventurato" Pep Guardiola e il suo Manchester City si troveranno di fronte l’avversario più ostico che il destino potesse mettere sulla loro strada, nel caso specifico, riprendendo le parole pronunciate del vecchio Pep alla vigilia, «una squadra completa che può vincere il campionato italiano e anche la Champions League», perdipiù allenata da un ottimo allenatore» e guidata in avanti da un attaccante «da Pallone d’Oro»". Apre così Tuttosport il suo focus sulle dichiarazioni di ieri di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, che ha dispensato complimenti a non finire per la squadra di Simone Inzaghi. Ma quest'abitudine del tecnico non è nuova, anzi: "A sedici mesi dall’ultima dolcissima volta, la corazzata di Manchester è infatti pronta a concedere la rivincita all’Inter di Simone Inzaghi e Lautaro Martínez, contro cui nel giugno del 2023 a Istanbul riuscì a conquistare la prima Champions della propria storia.

E come al solito, alla vigilia della sfida che sarà per entrambe l’esordio in questa Champions nuova di zecca, il santone di Santpedor non si è risparmiato in complimenti e lusinghe. Una sorta di copione immutabile che il vecchio Pep ripropone come un mantra ogni volta che gli chiedono - spesso anche quando non lo fanno - un parere personale sul prossimo avversario o su quello appena affrontato. E non solo in Champions, quando spesso ci si trova ad affrontare le migliori squadre del mondo, ma anche in quelle gare interne contro avversari spesso clamorosamente inferiori. Come quando, per esempio, definì il modesto Crystal Palace di Roy Hodgson - il cui modo di pensare al calcio è forse l’antitesi perfetta del “Guardiolismo” - «una squadra incredibile». Ma nel corso della sua ormai lunga carriera l’enfasi sproporzionata degli incensamenti distribuiti un po’ di qua e un po’ di là è diventata essa stessa parte dello spettacolo.