VIDEO / Inter e Bologna senza Lautaro e Orsolini, chi gioca? Le probabili formazioni

"Per la sesta volta su nove partite stagionali l'Inter va in svantaggio. Ma se in Champions rimontare è un'impresa, in campionato è quasi una formalità: tre punti a Bologna, 19 su 21 in campionato e testa di nuovo alla Champions (mercoledì arriva lo Shakhtar). Al gol di Pobega preso a freddo (10') rispondono Thuram (44'), Carlos Augusto (69') e Bonny (84') nei momenti decisivi". Così il quotidiano Libero racconta la vittoria dell'Inter al Dall'Ara.

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"Il Bologna di Palladino gioca un grande primo tempo di intensità, uomo su uomo, sfruttando anche una certa titubanza degli uomini di Chivu - spiega il quotidiano ai suoi lettori concesso in Champions al Bruges. Accade di nuovo perché Luis Henrique perde un brutto pallone e Pobega non perdona. L'Inter è in difficoltà e allora si appella alla giocata dei leader che devono sopperire all'assenza di Lautaro: Barella mette il cross che Thuram trasforma in un super gol di testa. E cambia la partita". Anche grazie ai cambi.

I voti dell'Inter

I voti in pagella di Libero parlano difrenetica che viene equilibrata là davanti da Esposito (6.5): "Solito lavoro di posizione e sponde che ormai è fondamentale per la squadra, soprattutto quando c'è un pizzico di tensione e frenesia".

Di un centrocampo sufficiente: "Barella 6, sembra volersi gestire, ma quando gioca sotto ritmo tende a sbagliare molte scelte. Si rasserena dopo aver messo quel grande cross per Thuram", Zielinski 6: seguito a uomo da Cambiaghi, per un tempo non riesce a mettersi in luce e deve rincorrere. Nella ripresa può fare il suo gioco di tocchi e piazza l'assist a Carlos Augusto".

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"Dimarco: 6, la squadra lunga nel primo tempo lo costringe a coprire troppo campo. Migliora nella ripresa quando può dedicarsi all'attacco. Sucic, 6.5 il più lucido all'inizio, offre sempre una soluzione per il palleggio. Pesa l'erroraccio a porta vuota al 75' che poteva chiudere la partita", si legge ancora.

Il quotidiano dà voti più bassi a Bisseck, "5.5. Inizio brutto, è preso in mezzo. Sul gol di Pobega copre inspiegabilmente l'esterno, lasciando la traccia centrale. È l'unico senza marcatura: nel primo tempo non la sfrutta, poi si propone meglio e la squadra sale" e Luis Henrique, 5: "Gioca per pulire l'inizio azione ma è proprio in quella fase del gioco a peccare: grave il pallone perso che avvia Pobega al gol dell'1-0". Lo sostituisce Diouf dopo un'ora di gioco, gli danno 6.5 in pagella perché i suoi passaggi sono lucidi.

(Fonte: Libero)