Inter, corsa e pallone negli allenamenti individuali alla Pinetina. E Conte osserva a distanza

Si rivede anche il pallone per gli allenamenti individuali dei giocatori dell’Inter. Come nei giorni scorsi, i calciatori nerazzurri hanno lavorato in mattinata sui campi di Appiano Gentile tra corsa e qualche esercizio col pallone singolarmente, sotto gli occhi del tecnico Antonio Conte che continua a seguire gli allenamenti alla Pinetina, ma a distanza, non avendo ancora effettuato i test medici per il coronavirus. Per partitelle o esercizi in gruppo bisognerà infatti attendere il via libera agli allenamenti di squadra, in attesa poi di sapere se e quando potranno ripartire campionato e coppe. (ANSA).