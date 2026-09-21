Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha parlato così di Roma-Inter ma non solo:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Chi avrebbe meritato di più? Più la Roma, ho visto pressing alto, qualità, ma c'è un problema. Prende gol sempre nei primi minuti del secondo tempo, non so se è un problema di approccio. Non l'avrebbe ripresa l'Inter se fossero passati più minuti. Il 2-1 invece li ha rimessi in partita a quelli dell'Inter, che poi ha meritato il pari".

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Sul VAR

"Ok la linea nuova, ma si deve intervenire in certi casi. Devi intervenire in episodi chiari. Se non intervieni in certe situazioni passi per quello che non deve intervenire iù ed è sbagliato".

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Su Milan e Juve

"Il Milan si è visto quanto è cambiato con Pulisic, che porta tanta qualità e vivacità e pericolosità che mancava prima. Ha giocato meglio Ramos anche. Se fa le cose giuste, anche il Milan si gioca la Champions. Ho visto qualche passo in avanti, come anche della Juve, ma serve continuità. E quell'equilibrio che ancora manca".