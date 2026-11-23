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Intervenuto a Pressing, Andrea Ranocchia, ex difensore, ha commentato così il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta alla New Balance Arena:

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"Cos'è successo? Quello che dico sempre è che l'unico problema dell'Inter è l'Inter. Come rosa, mentalità e blasone è la più forte del campionato ma quando abbassa l'attenzione, non ha paura di prendere gol e poi succedono queste cose.

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Al di là della partita con l'Atalanta, l'Inter quest'anno va sempre così: prende un cazzotto, va a terra e poi ribalta la partita, fa filotto di partite importanti, perde il derby, poi reagisce nelle due partite successive. Il pericolo è che l'Inter si sente superiore alle altre"