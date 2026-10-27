Mentre i suoi compagni preparavano la trasferta di Venezia, il capitano si è rivisto sui campi di Appiano: il rientro è atteso dopo la sosta

Eva A. Provenzano
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Lavora per tornare dopo la sosta. L'infortunio che lo ha mandato ko è di quelli delicati e ci vuole il tempo che ci vuole per rimettersi a disposizione di Chivu. Lautaro Martinez oggi, dopo giorni in palestra per il recupero, si è rivisto sui campi della Pinetina a fare una corsetta in solitaria mentre i compagni stavano preparando la trasferta contro il Venezia.

lautaro torna sui campi appiano
Getty Images

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Il giocatore argentino non è partito insieme agli altri compagni che con il treno stanno raggiungendo Venezia. Ma in un post sui social mostra tutta la sua positività e i suoi sorrisi in attesa del rientro. Su Instagram ha postato le foto della sua seduta giornaliera e come emoticon ha scelto il batti cinque, il braccio che mostra forza e due cuori nerazzurri: segnali per i tifosi che lo stanno aspettando. Come i suoi compagni del resto che mettono like al post, ci sono quelli di Thuram e Curtis Jones, ai box per il momento come lui. E c'è pure il like di Denzel Dumfries.

lautaro torna ad allenarsi in campo appiano (1)
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Continua il percorso dell'attaccante per tornare più forte di prima. Ieri era arrivato il 22esimo posto nella classifica del Pallone d'Oro. Il capitano dell'Inter era l'unico giocatore che rappresentava l'Italia nei 30 candidati.

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