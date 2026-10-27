Lavora per tornare dopo la sosta. L'infortunio che lo ha mandato ko è di quelli delicati e ci vuole il tempo che ci vuole per rimettersi a disposizione di Chivu. Lautaro Martinez oggi, dopo giorni in palestra per il recupero, si è rivisto sui campi della Pinetina a fare una corsetta in solitaria mentre i compagni stavano preparando la trasferta contro il Venezia.

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Il giocatore argentino non è partito insieme agli altri compagni che con il treno stanno raggiungendo Venezia. Ma in un post sui social mostra tutta la sua positività e i suoi sorrisi in attesa del rientro. Su Instagram ha postato le foto della sua seduta giornaliera e come emoticon ha scelto il batti cinque, il braccio che mostra forza e due cuori nerazzurri: segnali per i tifosi che lo stanno aspettando. Come i suoi compagni del resto che mettono like al post, ci sono quelli di Thuram e Curtis Jones, ai box per il momento come lui. E c'è pure il like di Denzel Dumfries.

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