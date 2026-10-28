All'indomani dal secondo posto al Pallone d'oro è arrivata la notizia del caos derivato da una battuta di Mbappé su Mao Zedong, ex presidente del Partito comunista cinese scomparso nel 1976. Il giocatore francese viene definito 'dittatore' e ci sono diverse gif sui social che lo ritraggono in varie vesti. Lui aveva parlato proprio della foto che lo ritrae come Mao Tze Thung e aveva detto che lo faceva ridere essere associato a quello che gli sembrava essere un dittatore cinese. Apriti cielo, la sua battuta è finita al centro delle polemiche. Alcuni suoi sponsor cinesi hanno annullato i contratti firmati con l'attaccante che è stato costretto a chiedere scusa.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ed è arrivata anche la posizione della Liga, il campionato spagnolo che ha attivato i canali diplomatici nei rapporti con la Cina. La federazione calcistica cinese aveva chiesto le scuse del Real che oggi sono arrivate in una nota ufficiale.

"Il Real Madrid desidera porgere le proprie scuse al popolo cinese per il disagio causato dalle recenti dichiarazioni del nostro giocatore Kylian Mbappé. Il nostro club nutre un profondo rispetto per la Cina, la sua storia, la sua cultura e i suoi cittadini, così come per i milioni di tifosi cinesi che provano affetto e ammirazione per il Real. Ci uniamo alle scuse pubbliche espresse da Kylian Mbappé, nelle quali il giocatore ha manifestato il suo rammarico per le sue parole e ha ribadito il suo rispetto per il popolo cinese. Il Real Madrid ribadisce il proprio impegno nei confronti dei valori di rispetto, convivenza e comprensione tra le culture, ed esprime il desiderio di continuare a rafforzare i legami di amicizia e affetto che lo uniscono alla Cina e ai suoi cittadini".

(Fonte: realmadrid.com/es)