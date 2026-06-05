L’Inter riporta a casa Ale Stankovic. Dimarco felice: arriva il commento

L'esterno nerazzurro aveva detto che sperava in un rientro del centrocampista che portava agli allenamenti in macchina e che considera un fratellino

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 giugno - 14:30

Lo ha detto pubblicamente nella sua intervista a Skysport concessa appena dopo aver vinto il titolo di miglior giocatore della stagione della Lega Serie A. Federico Dimarco lo ha detto chiaro e tondo che sperava tornasse all'Inter Aleksander Stankovic.

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«Tornare è bello ma per restare all'Inter devi stare sempre a un livello altissimo, e non è facile. Sono contentissimo per Pio Esposito, gli voglio un bene enorme. Ha già dimostrato il suo valore e può fare ancora meglio, diventerà un attaccante fortissimo. E spero che l'anno prossimo torni anche Ale Stankovic: l'ho preso che aveva 17 anni, lo portavo io agli allenamenti come un fratellino. Ha delle potenzialità importanti», aveva detto Dimash.

E detto fatto. L'Inter lo ha riacquistato, è ufficiale da quest'oggi, dal Brugge come previsto dalla clausola sul suo contratto. Adesso la speranza è che resti a Milano. Con offerte importante, sui 40 mln, i dirigenti nerazzurri potrebbero pensare ad una cessione. Chivu lo conosce molto bene, e pure il figlio del suo ex compagno ai tempi del Triplete Dejan, e potrebbe chiedere di trattenerlo. Si vedrà.

Intanto, appena arrivato l'annuncio della società sui social, Dimarco - attentissimo - ha risposto con un commento: "Beza". Ha accorciato il nomignolo che ha dato al compagno "Cabeza". Magari già immagina di poter sfornare tanti assist per la 'cabeza' di Ale.