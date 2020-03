Balotelli multato per la battuta sulla Juve? Diplomazia Brescia: Tonali in palio

Poi ha spiegato che era solo una battuta. Ma ormai la frittata era fatta. “Dovevano far passare in prima posizione la Juve prima di fermare il campionato”. Queste parole di Mario Balotelli hanno scatenato un putiferio in casa Brescia. Il club di Cellino ha preso le distanze dal suo tesserato e lo ha fatto anche con un comunicato stampa.

Balotelli non era autorizzato a parlare su youtube e Instagram con i tifosi e non è stato accettato il tono delle parole del giocatore. Per questo sarà probabilmente multato come scrive La Gazzetta dello Sport. La rosea aggiunge anche una nota a margine: “Va ricordato, inoltre, che il Brescia e la Juventus sono in continuo contatto per questioni di mercato visto l’interesse dei bianconeri nei confronti di Sandro Tonali. Un momento delicato nel quale anche la dialettica andrebbe ponderata“. Il centrocampista del Brescia piace anche all’Inter.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)