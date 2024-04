Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Beppe Bergomi ha parlato così in vista del derby di domani sera tra Milan e Inter

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Beppe Bergomi ha parlato così in vista del derby di domani sera tra Milan e Inter, che potrebbe consegnare ai nerazzurri il 20° scudetto:

"Due settimane fa sembrava un Milan completamente diverso, poi è arrivata l'eliminazione contro la Roma. Il derby? Ne ho giocati 44, so cosa vuol dire questa partita. I due allenatori l'hanno presentata bene: per l'Inter domani non è un'ossessione, se lo scudetto arriverà domani meglio, altrimenti l'importante è che arrivi il traguardo, con la consapevolezza di un certo tipo di percorso".