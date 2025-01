L'analisi del giornalista sul momento dei nerazzurri criticati per la sconfitta in finale di Supercoppa e per il pari col Bologna

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 gennaio 2025 (modifica il 19 gennaio 2025 | 00:02)

Maurizio Compagnoni, giornalista di Skysport, ha scritto un articolo per la Newsletter del canale satellitare dedicata agli abbonati e si è soffermato sul pareggio dell'Inter contro il Bologna e su come la mancata vittoria dei nerazzurri abbia inciso nell'opinione pubblica. "Nel calcio delle esagerazioni, del tutto o niente, può capitare che una squadra capace di fare 44 punti in 19 partite possa finire sotto processo. È il caso dell’Inter che paga il paragone con il campionato precedente, dominato dall’inizio alla fine. Un anno fa di questi tempi l’Inter aveva 48 punti dopo 19 giornate, adeso ne ha quattro in meno. Eppure, a sentire alcuni commenti sembra che il rendimento della squadra sia crollato", spiega il giornalista.