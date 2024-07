Icardi si sarebbe preso qualche giorno per riflettere sull’offerta giunta dall'Arabia Saudita dopo una grande stagione col Galatasaray

"Una proposta da 20 milioni netti a stagione, che diventano 25 con i bonus. Questo è quanto sarebbe stato recapitato all’attenzione dell’ex interista Mauro Icardi, 31 anni, dal 2022 attaccante dei turchi del Galatasaray. A inviarla la neopromossa formazione saudita dell'Al Qadsiah, il prossimo anno impegnata nella Saudi Pro League". Apre così l'articolo de il Giornale in merito alla maxi offerta araba per Mauro Icardi, autore di una grande stagione con il Galatasaray, chiusa con 25 gol e 9 assist in 34 partite.