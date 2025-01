GdS – Fair play finanziario, arrivano le prime sanzioni. Inter ‘guarita’

L'analisi della rosea sulle prime sanzioni in arrivo per chi non rispetta i parametri del FFP con la società nerazzurra che ha una gestione più equilibrata

"Tra febbraio e maggio arriveranno le prime sanzioni del fair play finanziario. E La buona notizia è che non riguardano le italiane. Una soltanto ha i conti in vera sofferenza: la Roma. Un’altra dovrà sistemarli, ma ha cominciato: la Juve. Le altre stanno tutte bene". Così La Gazzetta dello Sport parla dei conti dei club italiani e delle analisi dell'UEFA .

I conti delle italiane

"Siamo lontani anni luce dai tempi in cui non beccavamo palla nelle coppe ed eravamo “protagonisti” del Fair Play: il Milan al Tas, la Juve fuori dall’Europa, l’Inter dei debiti enormi, la Roma costretta a un complicato settlement. Non solo arriviamo in finale, vincendo anche, vedi Roma e Atalanta, ma siamo usciti dalla zona rossa dei controlli Uefa. Quelle in emergenza sono le ex ricchissime inglesi. Il Barça naviga a vista, il Lione può fallire, il Psg è diventato integerrimo. Un nuovo ordine europeo è all’orizzonte", si legge sul giornale.