Sky – Mercato: Eriksen, Xhaka piace all’Inter: il punto sul danese. Nainggolan…

La Premier League è il campionato in cui potrebbe sbarcare Eriksen, perché è lì che ha fatto meglio. Difficile cederlo e fare una plusvalenza. L’Arsenal è una possibilità. Xhaka piace all’Inter da diverso tempo ma al momento non è stata avviata una trattativa. A Skysport hanno parlato così del futuro del giocatore nerazzurro che non è riuscito a trovare spazio nella squadra di Conte. Anche il futuro del danese sarà valutato da società e allenatore nell’appuntamento che si sono dati nella pausa natalizia per fare il punto della situazione.

Anche Nainggolan sembra fuori dal progetto di Conte. Cagliari è sempre la destinazione più probabile, ma il club sardo vuole un aiuto da parte della società interista. Ladinetti poteva rientrare nell’operazione che era stata portata avanti la scorsa estate: la società di Giulini voleva inserirlo nella trattativa, ma l’Inter aveva chiesto 8-10 mln di euro per il giocatore che aggiunto al suo stipendio ha reso difficile la trattativa per il costo dell’operazione.

